سرطان قطر يتوغل في أفريقيا

أعلن أمير قطر تميم بن حمد عن إرسال مؤسسة قطر للاستثمار، الشركة المساهمة التي تملكها الدولة، إلى غانا للاستثمار في الدولة الإفريقية، ضمن المحاولات التي يقوم بها تميم لوضع يده داخل القارة السمراء.



وقال تميم خلال لقائه بالرئيس الغاني نانا أكوفو أدو إن المؤسسة مستعدة لاستكشاف فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والسياحة، والزراعة، والأمن، والتعليم، وتطوير البنية التحتية في غانا، وفق ما نقله موقع "غانا ويب".



وكشف عن مساعدة بلاده لغانا في تجهيز جهاز الأمن الداخلي لمواجهة خطر الإرهاب، المتواجد في القارة.

