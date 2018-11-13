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رياضة

أول تعليق لـ روني عقب عودته للعب مع المنتخب الإنجليزي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
أحمد هاني
عاد القائد السابق للأسود الثلاثة واين روني تشكيلة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي للمرة الأخيرة ، عندما يخوض مباراة ودية مع أمريكا على أرضية ملعب ويمبلي وسيحصل على القميص رقم 120.

وقال روني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمنتخب الإنجليزي "لقد كان من الرائع العودة للمنتخب الإنجليزي ،أنا أعرف كل اللاعبين ، وهناك الكثير من الذين لعبت معهم في التشكيلة".

وأضاف: "سيكون من الرائع أن أرتدي قميص إنجلترا وأن نلعب في ويمبلي مرة أخرى، هي طريقة مناسبة لأشكر الجماهير على الدعم الذي قدموه لي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية" .

"سيكون من اللطيف أن نشكرهم ونقول لهم وداعا - وهو أمر لم أتمكن من القيام به بشكل صحيح في مباراتي السابقة. إن القيام بذلك سيكون أمرا مميزا للغاية قبل أن أعود لأكون معجبا."

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