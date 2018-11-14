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محافظات

تفاصيل حفل افتتاح بطولة الأقصر لرفع الأثقال للمكفوفين

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:24 ص
محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
شمس يونس
شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حضور حفل افتتاح بطولة العالم الثالثة عشر لرفع الأثقال للمكفوفين التي تقام في مدينة الأقصر خلال الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر 2018، حيث شمل حفل افتتاح البطولة تنظيم طابور عرض للاعبين المشاركين والأطقم الفنية للدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية.

كما شارك في حضور حفل افتتاح البطولة وعدد من الفقرات الفنية والفلكلورية، كل من رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضة المكفوفين الدكتور أحمد عوين، ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتورة حياة خطاب، ومساعد وزير الشباب والرياضة عمرو حداد، ورئيس لجنة رفع الأثقال بالاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين نظام دودو، وعدد من قيادات الاتحادات المصرية والإفريقية والدولية لرياضة المكفوفين، بالإضافة إلى ممثلي وفود الدول المشاركة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالرياضيين ووفود الدول المشاركة على أرض محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن الرياضيين من متحدي الإعاقة هم أصحاب عزيمة وهمم عالية قد لا تتوفر لدى بعض الأصحاء، مؤكدا على استعداد محافظة الأقصر على استضافة كافة الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية بما يساهم في تقديم رسائل إيجابية عن حالة الأمن ودعم حركة السياحة في المحافظة.

يذكر أنه من المقرر أن تقام فعاليات ومنافسات البطولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة على مدار أيام 14 و15 و16 نوفمبر 2018، وذلك بمشاركة دول أوكرانيا والهند والتشيك وروسيا وتركيا وفنزويلا واليابان بالإضافة إلى مصر.
تفاصيل حفل افتتاح بطولة الأقصر لرفع الأثقال للمكفوفين
تفاصيل حفل افتتاح بطولة الأقصر لرفع الأثقال للمكفوفين
تفاصيل حفل افتتاح بطولة الأقصر لرفع الأثقال للمكفوفين
تفاصيل حفل افتتاح بطولة الأقصر لرفع الأثقال للمكفوفين
تفاصيل حفل افتتاح بطولة الأقصر لرفع الأثقال للمكفوفين
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