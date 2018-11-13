محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن

قال الفنان محمد صبحي، إننا لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن، مشيرا إلى أنه وجه رسائل من خلال العمل المسرحي الأخير «خيبتنا».



وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المجتمع المصري منقسم لمواطن ذو قيمة مضافة او مواطن لا قيمة مضافة للمجتمع.



وأوضح «صبحي» أنه كلما زاد عدد السكان ويزيد الإنتاج فهذه نعمة، أما إذا زاد عدد السكان وقل الإنتاج يكون نقمة، موضحا أن متوسط الإنجاب في العشوائيات 8 أطفال، أقلهم 5 وأكثرهم 13 طفلا.