روتانا تطرح أحدث أعمال وليد الشامي الليل وهمومه.. فيديو

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أعمال المطرب العراقي وليد الشامي، وهي أغنية باللهجة الخليجية، تجمل اسم "الليل وهمومه"، وذلك عبر قناة الشركة الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات: قصي عيسى، الحان: سعدون الشامي.





وعلى جانب آخر، أعلن وليد الشامي، عبر حسابه على "تويتر"، عن تحضيره لألبومه الجديد في العام 2019، إذ كتب الشامي تغريدة، قال فيها: «ونقول بسم الله يا ألبوم 2019».





وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد طرحت أغنيتين للمطرب وليد الشامي، تحملان اسم "دزوها" و"منك الجفا"، لتستكمل بذلك 4 أغاني له في الموسم الصيفي الماضي.



