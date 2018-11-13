محمد صبحي: هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في التسول

أكد الفنان محمد صبحي، أن الكارثة أن الفقراء غير القادرين على الإنفاق على أبنائهم وليس معهم قوت يومهم هم الذين يكثرون من الإنجاب، وبالتالي هؤلاء يفقدون الحنكة في التربية ومعظمهم عاطل عن العمل.



وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في إشارات المرور والتسول ويعطون له العائد آخر اليوم، لافتا إلى أن هناك آباء ينفقون على المخدرات ولا ينفقون على أولادهم.



وشدد «صبحي»على أن تنظيم الأسرة ثقافة مسئول عنها الجميع الاعلام ورجال الدين والفنانين، منوها إلى أن النسبة الأكبر في مجتمعنا هم الذين لا يستطيعون الإنفاق على أولادهم بسبب كثرة أعدادهم.

