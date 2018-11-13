رويترز: ترامب يخضع للمساءلة القانونية الأسبوع الجاري

توقعت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على أقرب تقدير أجوبة مكتوبة عن أسئلة من المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016.



وقال المصدر إن الأسئلة التي يستعد ترامب للإجابة عليها تتعلق فقط بتدخل موسكو في الانتخابات، ولا علاقة لها بما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة العدالة في التحقيق الروسي.



وذكر المصدر أن من بين المواضيع التي تتضمنها الأسئلة الاجتماع الذي تم في يونيو 2016 بين دونالد ترامب الابن وأعضاء آخرين من حملة ترامب ومجموعة من الروس.



ووفقا للمصدر فقد اجتمع ترامب مع محاميه هذا الأسبوع قبل الرد على الأسئلة.



ولم يرد رودي جولياني، وهو محام عن ترامب، بعد على طلب للتعقيب بشأن إجابة ترامب عن أسئلة مولر هذا الأسبوع.



كان جولياني قد رفض التعقيب في وقت سابق اليوم بخصوص أي اجتماعات مع الرئيس لمراجعة الأجوبة على الأسئلة.