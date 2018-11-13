طارق فهمي: مصر لن تقبل بتقسيم ليبيا أبدا.. فيديو

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية؛ أن دول الاتحاد الأوروبي تتحرك بطريقة مختلفة عن التحركات الأمريكية لطرح أنفسهم في كثير من الأمور كما يحدث في الملف الليبي.



وأشار فهمي؛ خلال استضافته على فضائية مصر الأولي؛ أنه في الفترة القادمة سوف يعاد تشكيل الوضع في المنطقة بقرب انتهاء الحرب والنزاع في العديد من الدول العربية؛ موضحا أن مصر لا تريد أن يتم تقسيم الجانب الليبي لعدة دول.



وأكد فهمي أن المصالح هي من تحكم الدول؛ لافتا أن التراب الليبي لابد أن يكون موحد ولا نقبل أبدا بتقسيمها .

