ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

القوى العاملة تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية لتوظيف المصريين بالخارج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
محمد القاضي
علق وزير القوي العاملة محمد سعفان على انتشار الشركات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب المصريين الراغبين في السفر للخارج، قائلا: «هي مش شركات في أغلب الأحيان بيكون شخص نصاب».

أوضح "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «في أغلب الأحيان بيكون شخص نصاب بيأجر مكان وبيعمل إعلان برقم تليفون، ويعطي معلومات مغلوطة لراغبي العمل».

وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن عقود العمل في هذه الحالة يكون فيها نوع من المغالاة من أجل إغراء الشخص الراغب في السفر، لافتا إلي أن أصحاب هذه الشركات الوهمية يسعون دائما إلي الحصول علي أكبر قدر ممكن من الاستفادة خلال فترة زمنية وجيزة.

وأضاف أن الوزارة علي تواصل دائم مع الجهات الأمنية للابلاغ عن مثل هذه الشركات، مؤكدا أن شركات إلحاق العمالة المصريين بالخارج تخضع لرقابة وزارة القوي العاملة.

loading...

ترشيحاتنا

حسين ياسر المحمدي: لهذه الأسباب توقعت خسارة الأهلي بطولة أفريقيا

الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر

التضامن تكشف حقيقة وجود استمارات بالتأمينات لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

جهاز المنتخب يتلقى صدمة قوية فى أول تدريب مجمع بعد وصول محمد صلاح

خبير: غالبية الشعب الليبي لم يخرج ضد معمر القذافي

محمد صبحي: هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في التسول

أول تعليق لـ مؤمن سليمان بعد توليه مسئولية تدريب بتروجت

تعرف على 3 عبادات تنجيك من عذاب القبر

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

غياب نجمي تونس عن مواجهة الفراعنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

بطلة العالم في كمال الأجسام تكشف حقيقة استخدام المنشطات في اللعبة.. فيديو
مسعف: مدربون على أعلى مستوى .. ونمتلك أحدث سيارات الإسعاف في العالم
القوى العاملة تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية لتوظيف المصريين بالخارج
محمد صبحي: هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في التسول
محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟