القوى العاملة تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية لتوظيف المصريين بالخارج

علق وزير القوي العاملة محمد سعفان على انتشار الشركات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب المصريين الراغبين في السفر للخارج، قائلا: «هي مش شركات في أغلب الأحيان بيكون شخص نصاب».



أوضح "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «في أغلب الأحيان بيكون شخص نصاب بيأجر مكان وبيعمل إعلان برقم تليفون، ويعطي معلومات مغلوطة لراغبي العمل».



وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن عقود العمل في هذه الحالة يكون فيها نوع من المغالاة من أجل إغراء الشخص الراغب في السفر، لافتا إلي أن أصحاب هذه الشركات الوهمية يسعون دائما إلي الحصول علي أكبر قدر ممكن من الاستفادة خلال فترة زمنية وجيزة.



وأضاف أن الوزارة علي تواصل دائم مع الجهات الأمنية للابلاغ عن مثل هذه الشركات، مؤكدا أن شركات إلحاق العمالة المصريين بالخارج تخضع لرقابة وزارة القوي العاملة.



