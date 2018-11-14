محمد صبحي: استمرار أزمة الزيادة السكانية في صالح أعدائنا.. وأطالب بترسيخ قيمة العمل

قال الفنان محمد صبحي، إننا بحاجة إلى تنظيم أوضاعنا خاصة للأزواج الجدد، بعد أن أصبحت نسبة الطلاق عالية بسبب عدم التوعية.



وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن العدو لا يهمه أن نكون 100 مليون ذو قيمة مضافة، وإنما العدو يهمه ان يكون المواطن لا يقدم شيئاً ذا قيمة مُضافة.



وتابع «صبحي»: «نحن نقدّم لأعدائنا أكثر مما تمناه على طبق من ذهب، واستمرار أزمة الزيادة السكانية في صالح أعدائنا»، مطالبًا بترسيخ قيمة العمل بين المواطنين، الإعمار قوام الإنسان، ولكن نعني من انفصام والعض خرج من المبادئ والقيم وحب العمل.