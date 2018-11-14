محافظ البحر الأحمر يلتقي لجنة من الأزهر لتطوير قرية أبو غصون

التقى محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله بلجنة صندوق الزكاة بالأزهر الشريف لمناقشة إجراءات تطوير قرية أبو غصون ومدها بكافة الخدمات وبناء مساكن للأهالى تتميز بطراز موحد لتصبح قرية نموذجية يحتذى بها.





تقوم المحافظة بالتعاون مع صندوق الزكاة بتطوير القرية واستكمال ما قامت به المحافظة خلال الفترة السابقة لتحقيق الخدمات بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء لتتيح إنشاء مشروعات توفر فرص عمل جادة للشباب من خلال توفير البنية التحتية، كما سيتم إنشاء مجمع يحتوى على محلات تجارية تشمل الحرف اليدوية ومنتجات بيئية تعبر عن تراث البحر الأحمر لتصبح مزارًا سياحيًا.



