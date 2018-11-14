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محافظات

محافظ البحر الأحمر يلتقي لجنة من الأزهر لتطوير قرية أبو غصون

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبدالله
إبراهيم جادالله
التقى محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله بلجنة صندوق الزكاة بالأزهر الشريف لمناقشة إجراءات تطوير قرية أبو غصون ومدها بكافة الخدمات وبناء مساكن للأهالى تتميز بطراز موحد لتصبح قرية نموذجية يحتذى بها.

تقوم المحافظة بالتعاون مع صندوق الزكاة بتطوير القرية واستكمال ما قامت به المحافظة خلال الفترة السابقة لتحقيق الخدمات بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء لتتيح إنشاء مشروعات توفر فرص عمل جادة للشباب من خلال توفير البنية التحتية، كما سيتم إنشاء مجمع يحتوى على محلات تجارية تشمل الحرف اليدوية ومنتجات بيئية تعبر عن تراث البحر الأحمر لتصبح مزارًا سياحيًا.

وأكد المحافظ أنه يسعى لتحقيق تنمية مستدامة بقرى المحافظة والقضاء على المناظر غير اللائقة من البيوت غير الحضارية لتوفير مسكن ملائم لجميع المواطنين بعمل حصر لجميع الأسر وتسليمها وحدات سكنية لرفع مستوى الإقامة وجذب الشباب لاستكمال حياتهم بها وتنميتها.
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