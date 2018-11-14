كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

وزير كويتي سابق: صفاء الهاشم لا تمثل الكويتيين.. وعلاقتنا بمصر معمدة بالدم

عائشة الرشيدي: صفاء الهاشم لا تمثل الشعب الكويتي.. وستتحمل نتيجة خطئها

إعلامية كويتية: صفاء الهاشم تمثل نفسها.. ومن ينكر فضل مصر جاحد

أحمد الجار الله: الإساءة لم تصدر من شعب الكويت.. وللوزيرة كل الاحترام





عقب تصريحات مسيئة أطلقتها النائبة الكويتية صفاء الهاشم، للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، أطلق النخبة الكويتية على جميع المستويات متكفلين بالرد على النائبة الكويتية ورد الإساءة عن وزيرة الهجرة المصرية.





وفي هذا السياق، قال الدكتور سامى عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي السابق، إن العلاقات "المصرية – الكويتية" معمدة بالدم، فالدم المصرى سفك على أرض الكويت خلال تحريرها، والدم الكويتي سفك على الأراضي المصرية فى سيناء إبان حرب الاستنزاف 1967 ، و1973، ورغم تغيير الأنظمة إلا أن العلاقات مستمرة ووطيدة.





وأضاف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"؛ أن مصر وقفت مع الكويت ودافعت عنها أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويوجد علاقات متينة تشهدها البلدان اليوم خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير الكويتي صباح الأحمد.





وأوضح أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 15 مليار دولار، بجانب أن عدد المواطنين الكويتيين يبلغ مليون ونصف المليون كويتي، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالكويت مليون مصري، ولا يمكن أن يمثل شخص واحد شعب الكويت، في إشارة منه إلى النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، ويوجد محبة وود شعبي حقيقي كويتي للشعب المصري.





وتابع النصف أنه لا يمكن لحادثة فردية أن تؤثر على العلاقات المصرية – الكويتية التي يضرب بها المثل، وننتظر الانتخابات البرلمانية الكويتية القادمة وسنرى هل الشعب سيوافق أن يمثله شخص يحمل تلك الأفكار والأطروحات التى تروج لها النائبة صفاء الهاشم.





فيما، أعربت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيدي، عن استيائها الشديد من تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم المسيئة لمصر ولوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "تصريحات النائبة لا تمثل الشعب الكويتي، ولكنها تمثل نفسها".





وأوضحت "الرشيدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الكويتي رفض وعبر عن استيائه من تصريحات صفاء الهاشم، مؤكدة أن الكويت تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري.





وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن رد السفيرة نبيلة مكرم على تصريحات النائبة الكويتية كان راقيًا، متابعًا "النائبة أخطأت خطأ كبيرا، وستتحمل نتيجة خطئها".





وتابعت، قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم المسيئة لوزيرة الهجرة المصرية، تمثل نفسها ولا تعبر عن الشعب الكويتي، لأن الشعب الكويتي يكن كل الإحترام والتقدير لشعب مصر العظيم.





وأضافت " الرشيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا لا يمكننا إنكار فضل مصر من الخليج للمحيط، ومن ينكر فضل مصر إنسان جاحد.





وتابعت: "وزيرة الهجرة المصرية الدكتورة نبيلة مكرم، لم تتفوه بأي كلمة تسيء لدولة الكويت والشعب الكويتي"، مضيفة: "نحن نحب مصر قلب العروبة النابض، والتي نقف لها إجلالا وتقديرا لأنها حمت الوطن العربي من التقسيم، وكانت ثورة 30 يونيو رد إعتبار للعرب أجمع، ونحن نعتذر عن هذا الكلام ولا يمت بأي صلة للشعب الكويتي".





كما، وجه أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لردها المتواضع على ما صدر مؤخرا من النائبة صفاء الهاشم؛ معلقا "الاساءة لم تصدر من شعب الكويت".





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، المذاع عبر فضائية " النهار "، أن العلاقات المصرية الكويتية ستظل مرتبطة إلى الأبد، مضيفا أن العلاقة بين الشعبين تسير في الطريق الصحيح.





وأوضح أن الحكومة الكويتية وشعب الكويت ، يقدرون الدولة المصرية وشعبها في جميع الأوقات ، مضيفا أن المواطنين المصريين ينالون كل الاحترام والتقدير داخل الكويت .





وعبر عن استيائه الشديد من التصريحات الصادرة من النائبة صفاء الهاشم ، معربا عن شكره الجزيل لعدم اتخاذ الدولة المصرية أي موقف تجاه ذلك قائلا " أرفض بشدة تصريح صفاء الهاشم ونحترم سيادة الدولة المصرية .





وفي سياق آخر أكد رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية ، أن المتهم بالتعدي على المواطنة المصرية ، سينال جزاءه بشدة ، موضحا أن دولة الكويت شقيقة لمصر ولا تفرق بين مواطنيها داخل الدولة .





وأضاف في السياق ذاته، إن مصر أكبر من النائبة الكويتية صفاء الهاشم، مؤكدا على أن تصريحاتها لا تمثل رأي مجلس الأمة الكويتي بأكمله.





وأضاف" الجار الله" في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الشعب الكويتي لا ينسى مصر، و العلاقات الكويتية المصرية وطيدة منذ الأربعينات، وهناك بعض الجهات تغيظهم جودة العلاقات المصرية الكويتية".





وتابع:" أهل الكويت كلهم شربوا من مياه النيل ومصر متواجدة في عروق الكويتيين، ولا تستطيع امرأة أن تحدث الفرقة بين الشعبين الشقيقين".





وفي اول رد فعل لها على تصريحات النائبة الكويتية، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في مقطع صوتي عرضه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": «نحن لا نرد على الإساءة ونطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون، وسيادة الدولة التي يعملون بها».





وأوضحت أنها تثق في العدالة الكويتية وقضائها العادل مطالبة المصريين بالحفاظ على تصريحاتهم وردود أفعالهم.



