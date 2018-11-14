محافظ البحر الأحمر: تسليم المساكن البديلة للعشوائيات خلال الاحتفال بالعيد القومي

أكد اللواء أحمد عبدالله خلال الاجتماع الذى عقد لمناقشة الإجراءات النهائية للمرحلة الأولى من تطوير العشوائيات بالمحافظة لتحويلها الى مناطق حضارية بتصميم راقى يتوائم مع جمال المحافظة السياحى ويقضى على العشوائيات بالمحافظة ليتم تسليمها خلال احتفالات العيد القومى.





وأكد عبدالله أنه تم بناء 1706 وحدات سكنية بتكلفة 600 مليون جنيه بمدن (الغردقة - سفاجا - القصير - رأس غارب ) بواقع 37 عمارة بها 732 وحدة و974 بيت ،واستكمال كافة اعمال المرافق من المياه والكهرباء والغاز والطرق لتسليمهم لمستحقيهم ممن تم حصرهم وتوافر الشروط القانونية لديهم خلال العيد القومي للمحافظة .



