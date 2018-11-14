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سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية بالبحث عن فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في أفريقيا وأوروبا.

وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن هذا الأمر لن يتم إلا عن طريق التدريب والتأهيل الجيد، لكي نتمكن من غزو تلك الأسواق، معقبًا: «الوزارة تسعي أن ترتقي بمستوي التدريب».

ونوّه وزير القوي العاملة بأهمية التدريب حتي يتوفر لدينا عمالة مدربة قادرة على العمل في أي سوق خارجية أو داخلية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من تدريب العمالة المصرية هو غزو الأسواق الأفريقية، مشيرا إلي أن هناك شركات تتعاون معها الوزارة لتدريب الشباب والفتيات.
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