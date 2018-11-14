حكاية أول أغنية بدون موسيقى.. تأخرت الفرقة فعاقبهم فوزي بعدم المشاركة

لم يكتف الموسيقار الراحل محمد فوزي بتقديم ألحان خالدة لـ "100 سنة قدام" كما وصفه النقاد، بل قدم تحفة حقيقية ضمن أعماله الفنية، وهي أول أغنية بدون موسيقى في تاريخ الغناء العربي.





قدّم الموسيقار المجدد عدة أغاني في فيلم «معجزة السماء»، وكان منهم أغنية «ذهب الليل» التي حققت نجاحا لعشرات الأعوام، وكان من ضمن الفيلم الأغنية الأخيرة حين وقف الحضور رجالا ونساءا وكانوا يتمايلون ويرددون لحنا بأصواتهم البشرية فقط، يعلوه صوت محمد فوزي وهو يغني.



