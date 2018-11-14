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مرأة

3 وصفات طبيعية تساهم في علاج سرطان الثدي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
هاجر هانئ
أصبح سرطان الثدى من أكثر الأمراض انتشارًا بين السيدات، فهناك العديد من الأطعمة والمشروبات الصحية والوصفات الطبيعية أيضا، التى تساهم بشكل كبير فى علاج سرطان الثدى .

حيث قدّم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الوصفات الطبيعية التى تساعدك فى علاج سرطان الثدى، وهما..

-ملعقة صغيرة من البردقوش مساء تنقع في كأس ماء ساخن وتغطى لمدة ربع ساعة ثم تصفى وتشرب حتى الشفاء التام

-ملعقة صغيرة من اكليل الجبل صباحا تنقع في كأس ماء ساخن ويغطى لمدة ربع ساعة ثم تصفى وتشرب 

-ملعقة صغيرة من الخروب المطحون ظهرا تنقع في كأس ماء ساخن لمدة ربع ساعه ثم تصفى وتشرب
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