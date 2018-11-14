النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة.





وأضاف «النجار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه ليس من الدين أن ينجب الأب أطفالا لا يستطيع الإنفاق عليهم وهذا يعتبر عارا.





وأوضح عضو مجلس البحوث الإسلامية، أن ليس من الدين أن يكون الطفل عبئا على المجتمع والمرافق العامة، فالزيادة السكانية تؤدي إلى إعاقة التقدم والتنمية ونهوض الوطن دون الأوطان الأخرى.





وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤدي الي فساد المجتمع، لذلك يجب ان نفكر جيدا قبل الإنجاب، مؤكدا أن الأرزاق بيد الله ولها أسباب وعلينا بالسعي والاجتهاد.



