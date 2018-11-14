مصيلحي: رفضنا استقالة طولان عبر الواتساب.. ومش كل يوم هنغير جهاز فني.. فيديو

تحدث محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن آخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بعد استقالة حلمي طولان، المدير الفني، ورفض استقالته من المجلس.





وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "أقدر غضب الجماهير بعد سوء النتائج الأخيرة، هذا حال كرة القدم بشكل عام".





وتابع: "كل فرق الدوري نتائجها متقاربة من بعضها البعض، مجلس الإدارة بالإجماع استقر على رفض استقالة حلمي طولان منذ أمس الإثنين عبر جروب واتساب وأخطرنا طولان بهذا الأمر".



