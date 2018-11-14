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توك شو

تامر حسني عن صورته القديمة: مشوار كبير

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
تامر حسني
تامر حسني
حسام الحارتي
كشف الفنان تامر حسني عن سر الصورة القديمة التي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت انتقادا كثيرا من الجماهير.

وعلق خلال لقائه ببرنامج " صاحبة السعادة "، مع الإعلامية إسعاد يونس " المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن الفرق بين الصورتين هو قسوة الأيام التي تعرض له، مضيفا أنه ظل يخوض كثيرا في مجاله؛ من أجل تحقيق أهدافه.

واوضح انه ظل يسعى كثيرا؛ بالرغم من انتقاد الكثير له في بداية مشواره الفني، معلقا: "المشوار ده شرف كبير ليا".
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