متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

هاجمت متصلة تدعى "وسام" من البحيرة، الشيخ سعيد نعمان، أحد علماء الأزهر الشريف؛ بسبب تصريحاته، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، حول الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة.





وقالت «وسام»» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «لو ده الفكر اللي بيقولوا للمصلين في خطبة الجمعة؛ تبقى مصيبة، وهو بيقول إنه خلف 10 أولاد أو 13، لو موجود كثير من أمثاله؛ يبقى كفيل يربيهم دون اللجوء للدولة ويقول أكلوني».



