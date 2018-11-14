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متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
كـريم الخـطيب
هاجمت متصلة تدعى "وسام" من البحيرة، الشيخ سعيد نعمان، أحد علماء الأزهر الشريف؛ بسبب تصريحاته، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، حول الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة.

وقالت «وسام»» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «لو ده الفكر اللي بيقولوا للمصلين في خطبة الجمعة؛ تبقى مصيبة، وهو بيقول إنه خلف 10 أولاد أو 13، لو موجود كثير من أمثاله؛ يبقى كفيل يربيهم دون اللجوء للدولة ويقول أكلوني».

ورد الشيخ سعيد نعمان، قائلا «أنا علي المعاش، وخلّي رأيك لنفسك، وانتي حرة في كلامك، بس حضرتك عصبية، وهدي نفسك شوية، وانتي هتقُرِّي عليا وتحسدي عيالي، صلي على النبي كده واهدي، بلاش تتكلمي علي أولادي»، موجها إليها الحديث: «هو انتي فاتحة شركة النصر للقَرَّ يعني خمسة وخميسة بعد بكرة الخميس، وأنا مخلف عيالي بفلوسي».
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