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القائمون على فيلم فومو: واجهنا صعوبة في توفير نماذج حقيقية تعاني من إدمان السوشيال ميديا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت نورا شلبي منتج فيلم "فومو"، أنه كان من الصعب توفير نماذج حقيقية تعاني من إدمان السوشيال ميديا، وفوجئت عن طريق البحث عبر الإنترنت بأشخاص يعانون من رفض وجود مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "شلبي" في حوارها مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، أن الفكرة هدفها من يعانون من فوبيا السوشيال ميديا.

وفي السياق ذاته أكدت أخصائي الطب النفسي الدكتورة دينا نعوم، أن بعض الناس يستخدمون السوشيال ميديا بشكل به إدمان، مما يؤثر على الحياة الاجتماعية والعملية لهم.

وتابعت نعوم، أنها قامت بمعالجة أشخاص تأثروا بالسوشيال ميديا، وتسبب لهم في عدد من المشكلات الإجتماعية. 

وأكد المشرف على الفيلم محمود التميمي، أن القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم، كلفوه بإعداد محتوى تسجيلي، وله بعد معرفي، فهدفنا تقديم الإعلام المعرفي، موضحا أن في إحدى جلسات المنتدى اخترنا الجانب السيئ الناتج عن سوء استخدام السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن إدمان السوشيال ميديا كان الهدف منه الفكرة، موضحا أن أكرم فاروق مخرج الفيلم والفنان ماجد الكدواني قاما بدور عظيم.
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