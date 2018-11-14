نائب رئيس جامعة عين شمس: نسعى لتطوير التعليم حفاظا على مستقبل الطلاب

افتتح د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، المؤتمر الدولي الثاني لكلية الصيدلة بعنوان "التوجهات المستقبلية في تطوير التعليم الصيدلي"، والمقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة د. مها فاروق عبد الغني عميدة الكلية، ود. نادية حمدي سكرتير المؤتمر.





وقال سنجاب، في كلمته، إننا نسعي جاهدين لتطوير مهنتنا حفاظا علي مستقبل ابنائنا الطلاب، محققين لهم ضمان المنافسة علي جميع المستويات، لذلك كان لزاما علينا ان نوجه اهتمامنا لتطوير لوائحنا التعليمية وابحاثنا، لتحقيق الفائدة المرجوة منها.





وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن خريجي كلية الصيدلة في الوطن العربي مسئولين عن تطوير التعليم الصيدلي، لأن عدد المقبولين بكلياتها مهولة، ووجود خريج يمتهن مهنة أخري في ظل وجود الدخلاء علي المهنة، مؤكدا ان الوقت قد حان لكي تتقارب لوائحنا وبرامجنا وابحاثنا، ليكون هناك تعليما صيدليا عربيا متقاربا، وان نتبادل الطرق الحديثة في التعليم، والامتحانات، والتقويم.





واعرب د. عبد الحكيم نتوف، الأمين العام للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوطن العربي، عن سعادته البالغة بهذا المؤتمر من أجل اعلاء شأن مهنة الصيدلة لتعود إلى وضعها الصحيح، وتعزيز دور الصيدلي في الرعاية الصحية خاصة في المستشفيات والصيدلة السريرية، مضيفا ان التقنيات الحديثة هي الوسيلة الصحيحة في تطوير الخدمات الصحية بدءا من التشخيص الصحيح للمرض مرورا بالعلاج انتقالا لتطوير أشكال صيدلانية جديدة أكثر ملاءمة للاستخدام وذات كفاءة اعلي للوصول للهدف العلاجي.



