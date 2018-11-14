ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس: نسعى لتطوير التعليم حفاظا على مستقبل الطلاب

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:04 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتح د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، المؤتمر الدولي الثاني لكلية الصيدلة بعنوان "التوجهات المستقبلية في تطوير التعليم الصيدلي"، والمقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة د. مها فاروق عبد الغني عميدة الكلية، ود. نادية حمدي سكرتير المؤتمر.

وقال سنجاب، في كلمته، إننا نسعي جاهدين لتطوير مهنتنا حفاظا علي مستقبل ابنائنا الطلاب، محققين لهم ضمان المنافسة علي جميع المستويات، لذلك كان لزاما علينا ان نوجه اهتمامنا لتطوير لوائحنا التعليمية وابحاثنا، لتحقيق الفائدة المرجوة منها. 

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن خريجي كلية الصيدلة في الوطن العربي مسئولين عن تطوير التعليم الصيدلي، لأن عدد المقبولين بكلياتها مهولة، ووجود خريج يمتهن مهنة أخري في ظل وجود الدخلاء علي المهنة، مؤكدا ان الوقت قد حان لكي تتقارب لوائحنا وبرامجنا وابحاثنا، ليكون هناك تعليما صيدليا عربيا متقاربا، وان نتبادل الطرق الحديثة في التعليم، والامتحانات، والتقويم. 

واعرب د. عبد الحكيم نتوف، الأمين العام للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوطن العربي، عن سعادته البالغة بهذا المؤتمر من أجل اعلاء شأن مهنة الصيدلة لتعود إلى وضعها الصحيح، وتعزيز دور الصيدلي في الرعاية الصحية خاصة في المستشفيات والصيدلة السريرية، مضيفا ان التقنيات الحديثة هي الوسيلة الصحيحة في تطوير الخدمات الصحية بدءا من التشخيص الصحيح للمرض مرورا بالعلاج انتقالا لتطوير أشكال صيدلانية جديدة أكثر ملاءمة للاستخدام وذات كفاءة اعلي للوصول للهدف العلاجي.

واشارت د. مها عبد الغنى عميد كلية الصيدلة، إلى أن هذا المؤتمر هو فرصة من نوع خاص للصيادلة لاكتساب المعرفة من علماء متخصصين في المجال الصيدلي، مضيفة ان المؤتمر يشارك به 350 مشاركا بهدف ان يكون نقطة تواصل بين الصيادلة العرب لنقل الخبرات في مجال التعليم الصيدلي وممارسة الصيدلة وكذلك الصناعات الدوائية والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تطوير صناعة الدواء وتحسين الخدمة المجتمعية والوصول لتوصيات قابلة للتحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي يعلق على طريقة كلام أبو ليلة: الحلقة دي هتبقى مدبلجة.. فيديو

اعتقال 3 أشخاص والعثور على مواد متفجرة جاهزة للاستعمال في تونس

وزير المالية: ربط المحال التجارية إلكترونياً بالضرائب لرصد البيع لحظياً

تامر حسني يكشف سبب طرده من معهد الفنون المسرحية

ناشيونال إنترست: الشركات الأوروبية تشكو الإمبريالية الاقتصادية لأمريكا

نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو

الطقس السيء يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة من الإسكندرية.. والأمطار تربك الحركة المرورية بالقليوبية.. ومحافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول وكسح مياه الأمطار

محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية دون مواطن يمثل قيمة مضافة للدولة.. هناك من ينجبون لاستخدامهم في التسول.. ومعدل الطلاق ارتفع جدا ولابد من توعية الشباب.. ونقدم لأعدائنا أكثر مما تمناه على طبق من ذهب

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

بطلة العالم في كمال الأجسام تكشف حقيقة استخدام المنشطات في اللعبة.. فيديو

هاآرتس : قطر لجأت إلى اللوبي الصهيوني خوفا من السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

ربة منزل تلقى حفيدها الرضيع على جسر النيل بطوخ خوفا من الفضيحة

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟