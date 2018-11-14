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منوعات

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:10 ص
معلمة تهين طالب
معلمة تهين طالب
قسم المنوعات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً، تظهر فيه معلمة روسية داخل أحد الفصول، تسخر من شكل أحد التلاميذ؛ بعد أن رأت ثقباً في ملابسه.

وسألت المعلمة الطالب باستهزاء "ما هذا المنظر؟"، وبعدها ارتفعت ضحكات زملائه التلاميذ، ولم تكتف بإهانته هكذا فقط، بل سألته "هل لديك أهل؟" وعندما لم يُجب عن سؤالها؛ سألته مرة أخرى بنبرة شديدة اللهجة. 

أجابها الطالب "نعم"، وعقب إجابته سألته "هل أهلك قادرون ماديًا؟" وقبل حتى إعطائه فرصة للإجابة، قالت: "يتضح من مظهرك كل شىء..لا أحتاج إجابتك".

وصرخت المعلمة فى وجه الولد قائلة: "أنا أستيقظ كل صباح وآتى لهنا بكامل أناقتى لأجد مثل ذلك المنظر المقزز"، وهنا لم يستطع ذلك التلميذ المسكين التحكم فى دموعه أكثر من ذلك، وانهار بالبكاء، إلا أن دموعه لم تجعل تلك المعلمة المريضة التوقف عن الإهانات، ولم تجعل زملاءه يمتنعون عن الضحك والسخرية. 

وأُحيلت هذه المعلمة إلى التحقيق، بعد انتشار مقطع الفيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أنها حاولت بكافة الطرق تقديم الاعتذارات لكن كان ذلك دون جدوى.

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