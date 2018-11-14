حيل لنسف الدهون حول الخصر بسرعة لا تتوقعينها

هل تعانين من الوزن الزائد في منطقة البطن وتحلمين بالتمتع بقوام رشيق؟؛ يمكنك تحقيق ذلك في أسبوع، من خلال 6 حيل سريعة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





1- التحكم بالوجبات.. تناول الطعام صحي وتقليل السعرات الحرارية واستبدال الأطعمة الصحية بتلك غير الصحية





2- الحد من الكربوهيدرات.. يجب تناول الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف كالحبوب والفاكهة والخضر.





3- انتبهى لطعامك.. مع الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الغازات





4-تجنبي الإمساك.. أكثرى من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف ومن شرب السوائل بمعدل 8 أكواب؛ لتسهيل حركة الأمعاء.





5-تناولى الزبادي.. فهو يزيد البكتيريا "الجيدة" في جهاز الهضمى





6-تناولى الشاي الأخضر.. فهو يحارب السرطان وأمراض القلب ويحرق أسرع للدهون



