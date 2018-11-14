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مرأة

حيل لنسف الدهون حول الخصر بسرعة لا تتوقعينها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من الوزن الزائد في منطقة البطن وتحلمين بالتمتع بقوام رشيق؟؛ يمكنك تحقيق ذلك في أسبوع، من خلال 6 حيل سريعة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

1- التحكم بالوجبات.. تناول الطعام صحي وتقليل السعرات الحرارية واستبدال الأطعمة الصحية بتلك غير الصحية

2- الحد من الكربوهيدرات.. يجب تناول الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف كالحبوب والفاكهة والخضر.

3- انتبهى لطعامك.. مع الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الغازات 

4-تجنبي الإمساك.. أكثرى من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف ومن شرب السوائل بمعدل 8 أكواب؛ لتسهيل حركة الأمعاء.

5-تناولى الزبادي.. فهو يزيد البكتيريا "الجيدة" في جهاز الهضمى

6-تناولى الشاي الأخضر.. فهو يحارب السرطان وأمراض القلب ويحرق أسرع للدهون

7-تناولى الماء المضاف إليه الليمون .. فهو يخلصك من السموم والدهون المتراكمة حول الخصر.
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