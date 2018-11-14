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رياضة

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد رشاد
كشف علاء عبدالغني المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن العرض المقدم من النادي الأهلي لضم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق وامكانية رحيله للقلعة الحمراء خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طاهر متواجد ومستمر لآخر الموسم ونحتاج لجهوده، هذا الأمر متروك للإدارة ولم يتحدث معنا أي مسؤول حتى الآن عن رحيله".

وتابع: "طاهر لديه حلول فردية رائعة وقادر على إفادة أي فريق يتواجد به، يتمرن جيدًا وتركيزه مع الفريق عالي جدًا، أتمنى أن يحترف ويكرر تجربة محمد صلاح".
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