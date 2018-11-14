CNN تقاضي البيت الأبيض لسحب تراخيص مراسلها بعد مشادة مع ترامب

أقامت شبكة CNN الأمريكية، دعوى قضائية، ضد البيت الأبيض؛ بعد منع دخول أحد مراسليها إلى القصر الرئاسي، وسحب تراخيصه، عقب مشادة حادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 نوفمبر الجاري.





وذكرت الشبكة الأمريكية أنها تقاضي إدارة ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن وتطلب إعادة منح كبير مراسليها في البيت الأبيض، جيم أكوستا تصريحا بالدخول.





وأوضح محامي الشبكة، تيد بطرس: "من الواضح جدا أن قرار سحب التراخيص، اتخذ على أساس مضمون تغطيته، ويشكل مساسا بالتعديل الأول للدستور حول حرية التعبير".





وأوقف البيت الأبيض تصاريح دخول أكوستا، ومنع من الدخول بعد ساعات من سجال بينه وبين الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي.



