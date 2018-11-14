بذور أقوى من البوتوكس لبشرة نضرة لسنوات

هل تعانين من خلايا الجلد الميتة ببشرتك، وتريدين وصفة سهلة وسريعة لتجديدها، وتنظيفها؛ يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بوصفة سهلة تعمل على محاربة التجاعيد وشد البشرة وتجعلها تبدو أصغر لسنوات والتي قدمها موقع "بولد سكاي" الهندى.





كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:





2 ملعقة كبيرة بذور الشيا

نص كوب زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عصير الليمون





طريقة التحضير والاستخدام:



