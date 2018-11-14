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مرأة

بذور أقوى من البوتوكس لبشرة نضرة لسنوات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من خلايا الجلد الميتة ببشرتك، وتريدين وصفة سهلة وسريعة لتجديدها، وتنظيفها؛ يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بوصفة سهلة تعمل على محاربة التجاعيد وشد البشرة وتجعلها تبدو أصغر لسنوات والتي قدمها موقع "بولد سكاي" الهندى.

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:

2 ملعقة كبيرة بذور الشيا
نص كوب زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجى المكونات في وعاء مناسب، وابدأي فى توزيع الخليط على الوجه مع التدليك لمدة دقيقتين في حركات دائرية، ثم اتركيه على الوجه لمدة 10 دقائق واغسليه بعدها بالماء الدافئ وكرري الخليط مرة أسبوعيا.
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