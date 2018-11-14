ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طبيب: البيض المسلوق يحافظ على نضارة البشرة والمقليات تسبب الشيخوخة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن المسكنات تباع في كافة أنحاء العالم، موضحا أن الإفراط في تناولها يشكل خطورة كبيرة على جسم الإنسان.

وأضاف "المنيسي" في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي": "يمكننا تناول أطعمة تقلل من إمكانية الإصابة بسرطان القولون، وتحافظ على الكبد"، مضيفا: "المقليات والمخبوزات والشوربة والسمين أكبر جريمة ترتكب في حق جسد الإنسان".

ونصح المواطنين بكثرة تناول الخس والبقدونس والخضروات والجرجير والأسماك والورقيات؛ للحفاظ على الجسم، مؤكدًا أن الخضار والفاكهة والانتظام في الأكل يحافظ على الجسم.

وتابع: "لا مانع من شرب المياه وسط تناول الطعام او قبله او بعده، فالمياه تساعد على الشبع، ولن تؤثر على الإنزيمات الهاضمة، ولا تقلل التركيز".

وأشار إلى أن تناول البيض مسلوقًا؛ يمنع تكسير الكولاجين في البشرة مما يحافظ على نضارتها وشبابها، ولكن تناول المقليات والمخبوزات مع التعرض للشمس يؤدي إلى تكسير الكولاجين وفقدان نضارة البشرة وسرعة ظهور علامات الشيخوخة على الوجه".
loading...

ترشيحاتنا

أزمة في فرنسا بسبب إقدام طفل 7 سنوات على الانتحار بسبب التنمر.. فيديو

بطلة العالم في كمال الأجسام تكشف حقيقة استخدام المنشطات في اللعبة.. فيديو

متخصص بالشأن الليبى: صفعة مصر لتركيا سبب الانسحاب من مؤتمر باليرمو.. فيديو

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

العرب مباشر يكشف دفاتر النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي تنسى قراءتها

إقبال روسي غير مسبوق لحجز سفريات إلى شرم الشيخ والغردقة

جمال عنايت مهاجما منتقدي محمد صلاح: كفاية غيرة وسيبوه في حاله.. فيديو

سرطان قطر يتوغل في أفريقيا

حول عسقلان إلى جحيم.. سرايا القدس تكشف صاروخا جديدا استخدمته ضد إسرائيل

انتشار المعدات بعدد من المواقع في القاهرة ترقباً لسقوط أمطار.. صور

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

انفراد.. الأهلي يبدأ خطوات تدشين شركة الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

تامر حسني: الست ممكن تخلي جوزها مليونير لو كان ملياردير.. فيديو
محمد صبحي: استمرار أزمة الزيادة السكانية في صالح أعدائنا.. وأطالب بترسيخ قيمة العمل
طبيب: البيض المسلوق يحافظ على نضارة البشرة والمقليات تسبب الشيخوخة
محمد صبحي: معدل الطلاق ارتفع جداً.. ونحتاج لتوعية الشباب بتنظيم حياتهم
موجز البلد| تكريم محمد صلاح.. جراج زكي في روكسي.. صواريخ حماس تدك إسرائيل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟