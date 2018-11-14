طبيب: البيض المسلوق يحافظ على نضارة البشرة والمقليات تسبب الشيخوخة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن المسكنات تباع في كافة أنحاء العالم، موضحا أن الإفراط في تناولها يشكل خطورة كبيرة على جسم الإنسان.





وأضاف "المنيسي" في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي": "يمكننا تناول أطعمة تقلل من إمكانية الإصابة بسرطان القولون، وتحافظ على الكبد"، مضيفا: "المقليات والمخبوزات والشوربة والسمين أكبر جريمة ترتكب في حق جسد الإنسان".





ونصح المواطنين بكثرة تناول الخس والبقدونس والخضروات والجرجير والأسماك والورقيات؛ للحفاظ على الجسم، مؤكدًا أن الخضار والفاكهة والانتظام في الأكل يحافظ على الجسم.





وتابع: "لا مانع من شرب المياه وسط تناول الطعام او قبله او بعده، فالمياه تساعد على الشبع، ولن تؤثر على الإنزيمات الهاضمة، ولا تقلل التركيز".



