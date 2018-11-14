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محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على نصب شهداء البرلس

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:29 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تحتفل محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي، حيث يضع الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، إكليلًا من الزهور، على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، بحضور مراسم القوات البحرية، من موسيقى وضباط وحرس شرف، يعقبها التوجه إلى بوغاز البرلس؛ لتدشين لنشين بحريين.

ويتفقد محافظ كفر الشيخ، ومدير الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، مشروع الإسكان الاجتماعي بالجونة في مدينة برج البرلس، حيث يفتتح مركز شباب برج البرلس، ومركز شباب بلطيم، ومدرسة كفر جلو وأولاد سعيد للتعليم الأساسي، ومدرسة المرازقة الابتدائية.

وتحتفل كفر الشيخ بعيدها القومي كل عام، والذي يوافق ذكرى معركة البرلس البحرية، التي انتصر فيها أهل البرلس على هجوم من بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
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