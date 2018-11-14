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تامر حسني: نصر محروس اكتشفني أنا وشيرين وجمعنا في ألبوم واحد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
تامر وشيرين
تامر وشيرين
حسام الحارتي
أشاد الفنان تامر حسني بالنجمة شيرين عبد الوهاب، مضيفا أن أول أعماله الفنية كانت تجمع بينهما، وهو "FREE MUSIC3".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس " المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن نصر محروس هو مكتشف الثنائي "تامر حسني ، وشيرين عبد الوهاب" في البوم واحد جمع بينهما، وحقق نجاحا كبيرا .

وحل الفنان تامر حسني ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في أولى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»، في تمام الحادية عشرة مساء، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
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