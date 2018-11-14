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منوعات

البشر يحتفلون باليوم العالمي لمرض السكري

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:03 ص
مريض السكري
مريض السكري
أماني إبراهيم
يحتفل البشر، باليوم العالمي للسكري كل عام في 14 نوفمبر، في ظل تزايد عدد المصابين بالمرض سنويا.

ويرجع تاريخ تحديد هذا اليوم إلى عام 1991، حين حدده الاتحاد الدولي للسكري، بإشراف من منظمة الصحة العالمية.

وأصبح الاحتفال بهذا اليوم عالميا في عام 2006، وتم اختيار "14 نوفمبر" تحديدا؛ لأنه عيد ميلاد فريدريك بانتينج، الذي شارك في اكتشاف الانسولين مع تشارلز بيست عام 1922، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لليوم العالمي للسكري.

وتمثل حملة اليوم العالمي للسكري، بشعار "دائرة زرقاء"، وهو أيضا الرمز العالمي للتوعية بمرض السكري؛ وذلك بقرار من الأمم المتحدة حول هذا اليوم.
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