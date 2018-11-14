محافظ الإسكندرية يوجه بتفقد أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار

كلف عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، السكرتير العام المساعد حمدي الحشاش، بالقيام بجولة تفقدية، بنطاق حي العامرية أول؛ لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه، والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار خلال النوة الحالية.



وأكد قنصوة - في بيان، الثلاثاء - أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى منذ يوم الاثنين على مستوى أحياء المحافظة؛ للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية.



وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة؛ تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.



يشار إلى أن السكرتير العام المساعد تفقد جميع المناطق الحيوية بالحي، وتم التأكد من كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار، وعدم وجود أية مشاكل؛ حيث قام بالمرور على مناطق؛ الكيلو ٢٣.٥ منطقة الجراري، ومدخل عبد القادر، و تفقد كوبري الثروة السمكية، ومنطقة مسجد الفرقان.