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أخبار العالم

أزمة في البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تطالب بفصل نائبة مستشار الأمن القومي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:48 ص
ميرا ريكاردل نائبة
ميرا ريكاردل نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض
حسن محرم
طالبت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، بـ"فصل" نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي لدى البيت الأبيض، ميرا ريكارديل، وسط تقارير بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس العديد من التغييرات الكبيرة في إدارته.

وقال المتحدث باسم مكتب السيدة الأولى في البيت الأبيض لشبكة "إيه بي سي" الامريكية:" موقف مكتب السيدة الأولى أنها (ميرا ريكاردل) لم تعد تستحق شرف الخدمة في البيت الأبيض".

وتعمل ريكارديل كنائبة لمستشار الأمن الوطني، جون بولتون، منذ أبريل الماضي، كما خدمت في السابق خلال إدارة رونالد ريجان والرئيس جورج دابليو بوش.

ويعود الخلاف بين ميلانيا ترامب وريكاردل خلال رحلة السيدة الأولى إلى إفريقيا الشهر الماضي، حينما وقعت مشادة بين مع موظفي ميلانيا، حول مقاعد الطائرة، وطلب استخدام موارد مجلس الأمن الوطني الأمريكي، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

كما تتشكك ميلانيا ترامب أن ريكارديل تقف وراء العديد من القصص الصحفية السيئة التي تنشر ضدها في وسائل الإعلام.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه يعتقد أن ميلانيا طرحت الإطاحة بريكارديل لترامب خلال الرحلة الأخيرة إلى باريس، حيث أخبرها ترامب أنه سيعمل على الإطاحة بها.
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