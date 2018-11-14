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أخبار العالم

بولتون يكذب أردوغان: التسجيل الصوتي لا يشير إلى تورط بن سلمان في قتل خاشقجي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن التسجيل الصوتي الذي تتحدث عنه تركيا بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا يشير إلى تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في العملية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن تصريحات، أدلى بها "بولتون"، على هامش قمة إقليمية في سنغافورة، بشأن تسجيل صوتي من القنصلية السعودية في اسطنبول: "لم أستمع بنفسي إلى الشريط، لكن تقييم الأشخاص الذين استمعوا إليه يشير إلى أن التسجيل لا يحتوي على ما يشير إلى تورط الأمير محمد".

وجاءت هذه التصريحات؛ تكذيبا لتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال: إن "أمر قتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، دون أن يذكر أسماء.

وبيَّن "بولتون" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالب الملك سلمان بإجراء تحقيق كامل، ومحاسبة المسؤولين عن العملية، متابعا: "أوضح الرئيس بشكل واضح أنه يتوقع بأننا سنحصل على الحقيقة من السعوديين، وأن الملك وولي العهد التزما بذلك خلال المحادثات".
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