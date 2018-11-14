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أخبار العالم

محام بلجيكي يكشف: فوائد الأموال الليبية المجمدة ذهبت لعدة شركات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف محامٍ بلجيكي، عن أن شركات بلجيكية استفادت من فوائد الأموال الليبية المُجمّدة؛ لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا.

وأوضح لوران أرناوتس، في حوار مع إذاعة "RTL" البلجيكية، أن بلجيكا استغلت فوائد حسابات الأموال المجمدة الليبية لديها، وتقدر بـ14 مليار دولار، في الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة.

وتابع المحامي الذي رفع دعوى تعويض لصالح الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا، ضد ليبيا؛ بعد نقض العقد عقب سقوط القذافي، بالقول: "إن وزير المالية في عام 2011، أكد أن الأولوية في الأموال المجمدة؛ هو ضمان أن تحصل الشركات البلجيكية على تعويضات العقود مع السلطات الليبية السابقة".

وقال: "وفق ما أعرف، وبفضل تدخل الحكومة، دفعت التعويضات للشركات البلجيكية".
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