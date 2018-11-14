محمد عساف يتساوى مع نانسي عجرم ويصل للمليون الـ15 بـ مكانك خالي

استطاع الفنان الفلسطيني محمد عساف تحقيق نجاح كبير بأحدث أغانيه "مكانك خالي" التي طرحها في منتصف سبتمبر الماضي عبر يوتيوب، إذ وصلت نسبة مشاهداتها إلى 15 مليونا، متساويًا بذلك الرقم مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي حصده كليبها "بدنا نولع الجو" منذ أن طرحته بالتزامن مع أغنية "عساف".





أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.



