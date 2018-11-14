أبو الخير: انتهاء ترميم 39 ألف أثر من بين 46 ألفا بالمتحف الكبير

كشف الدكتور أسامة أبو الخير، مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، عن وصول أكثر من 46 ألف قطعة آثار إلى المتحف حتى الآن، مشيرًا إلى أن 39 ألفاً منها، تم ترميمها وصيانتها، وأصبحت معدة للعرض.





وقال لـ"صدي البلد" إنه ومنذ أغسطس الماضي فإن كل الآثار التي يتم نقلها إلى المتحف؛ تدخل ضمن سيناريو العرض، خاصة بعد ما حددت القيادة السياسية ميعاد افتتاح المتحف في 2020، وكنا قبلها ننقل الآثار سواء التي ستدخل العرض أو ستوضع في المخازن.



