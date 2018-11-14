فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

كشفت صحيفة " نيويورك بوست" الأمريكية، عن أن "الكرش" يساعد الرجال على العيش لعمر أطول، وحمايتهم من أزمات القلب وسرطان البروستاتا.





وأوضحت الصحيفة نقلا عن كتاب "كيف يكبر الرجال"، أن "البطن الكبيرة"، أو "الكرش"، ليس بالأمر السيء للرجال، موضحة أن الرجال الذين لديهم "كرش"، هم أقل في التعرض لأزمات القلب أو سرطان البروستاتا.





وأشار الكتاب إلى أن الرجال أصحاب الكرش يقضون وقتا أطول مع أسرهم وأطفالهم، وهذا يجعلهم يعيشون في سعادة أكثر من غيرهم.



