رامي وحيد لـ صدى البلد: هذا سبب غيابي عن السينما

قال الفنان رامي وحيد إنه تعرض عليه الكثير من الأعمال السينمائية كل فترة، لكنه يرى من وجهة نظره الخاصة أنها أعمال غير مناسبة، ولن تضيف له شيئا.
وأضاف رامي وحيد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن سبب اعتراضه على الأعمال السينمائية التي تُعرض عليه، يعود إلى تقييمه للموضوعات التي تناقشها هذه الأعمال، والدور الذي سيلعبه، مشددًا على أنه يحب أن يظل متواجدا في نفس المستوى الذي يراه الجمهور فيه دائمًا ولا ينزل إلى مستوى أقل.
وعلى جانب آخر، يستعد رامي وحيد لبدء تصوير المسلسل الضخم "قيد عائلي" الذي تعاقد على المشاركة فيه مؤخرًا، وينتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني.
ويجسد "رامي" في أحداث المسلسل شخصية «هشام كامل الخولي»، صاحب جيم، وهو متزوج من شريكته في الجيم سمر (مريهان حسين)، وزوجته الثانية تُدعى أماني (الفنانة سيمون)، وبالإضافة إلى ذلك يدخل قصة حب مع جميلة (الفنانة دينا فؤاد).
ويعد مسلسل "قيد عائلي" عملا اجتماعيا مختلفا، من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، ويلعب بطولته مجموعة من النجوم وهم: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، محمد رياض، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، دينا فؤاد، صبري فواز، أروى جودة، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، محمد نجاتي، ريم البارودي، خالد سرحان، محمد محمود عبد العزيز، ميريهان حسين، رامي وحيد، أميرة هاني، محمد عز، كارولين عزمي، إنعام سالوسة، هالة فاخر، نبيل نور الدين، مهند حسني، والمطربة الشعبية هدى، والمطربة ياسمين نيازي، نبيل عيسى، أحمد التهامي، وهشام المليجي، كريم عبد الخالق، وعمر الشناوي، ومنى فاروق، كما يشارك في المسلسل بالتمثيل المخرج محمد سلامة في أول تجربة تمثيلية له.