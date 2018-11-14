رامي وحيد لـ صدى البلد: هذا سبب غيابي عن السينما

قال الفنان رامي وحيد إنه تعرض عليه الكثير من الأعمال السينمائية كل فترة، لكنه يرى من وجهة نظره الخاصة أنها أعمال غير مناسبة، ولن تضيف له شيئا.





وأضاف رامي وحيد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن سبب اعتراضه على الأعمال السينمائية التي تُعرض عليه، يعود إلى تقييمه للموضوعات التي تناقشها هذه الأعمال، والدور الذي سيلعبه، مشددًا على أنه يحب أن يظل متواجدا في نفس المستوى الذي يراه الجمهور فيه دائمًا ولا ينزل إلى مستوى أقل.





وعلى جانب آخر، يستعد رامي وحيد لبدء تصوير المسلسل الضخم "قيد عائلي" الذي تعاقد على المشاركة فيه مؤخرًا، وينتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني.





ويجسد "رامي" في أحداث المسلسل شخصية «هشام كامل الخولي»، صاحب جيم، وهو متزوج من شريكته في الجيم سمر (مريهان حسين)، وزوجته الثانية تُدعى أماني (الفنانة سيمون)، وبالإضافة إلى ذلك يدخل قصة حب مع جميلة (الفنانة دينا فؤاد).



