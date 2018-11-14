ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ناشيونال إنترست: الشركات الأوروبية تشكو الإمبريالية الاقتصادية لأمريكا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:36 ص
صدى البلد
حسن محرم
ذكرت صحيفة "ناشيونال إنترست" أن الاتحاد الأوروبي تعرض لضربة اقتصادية موجعة، مع قرار ترامب بإعادة العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضحت الصحيفة، أن حملة الاتحاد الأوروبي لحماية إيران من العقوبات قد باءت بالفشل، مشيرة إلى أن كبرى الشركات الأوروبية، اضطرت للانسحاب من استثماراتها في إيران، إذ أنهم لديهم كثيرا ليخسروه؛ إذا قرروا الانسحاب من السوق الأمريكي والبقاء إلى جانب إيران.

وتابعت الصحيفة، أن قوة السوق تجبر هذه الشركات على عدم التخلي عن مصالحها الاقتصادية الناتجة من البقاء في الأسواق الأوروبية، غير أن هذه الشركات باتت تمارس ضغطا على الاتحاد الأوروبي؛ من أجل حمايتها من "الإمبريالية الاقتصادية" التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي باتت تشكل خطرا على الاقتصاد الأوروبي.

وبينت الصحيفة أن الحلفاء الأوروبيين لعبوا دورا هاما في إحكام ضغط العقوبات التي فرضت على إيران في 2012 و2013، كما يشكلون قناة رئيسية في فرض نفس القوة على طهران في الوقت الحالي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك لإيران بعد الصين، ويتصدر قائمة المستهلكين للنفط الإيراني المصدر.
loading...

ترشيحاتنا

تامر حسني: الست ممكن تخلي جوزها مليونير لو كان ملياردير.. فيديو

ناشيونال إنترست: الشركات الأوروبية تشكو الإمبريالية الاقتصادية لأمريكا

روسيا: سيف القذافي سيشارك في تسوية الأزمة الليبية

تعرف على 3 عبادات تنجيك من عذاب القبر

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

التليفزيون الفرنسي يشيد بتجربة الحافلات الكهربائية في الإسكندرية

تامر حسني عن صورته القديمة: مشوار كبير

تعرفي على عادة يومية تقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي

تفاصيل ما قاله رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية لـ تميم خلال زيارة الدوحة

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

محام بلجيكي يكشف: فوائد الأموال الليبية المجمدة ذهبت لعدة شركات

سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟