ناشيونال إنترست: الشركات الأوروبية تشكو الإمبريالية الاقتصادية لأمريكا

ذكرت صحيفة "ناشيونال إنترست" أن الاتحاد الأوروبي تعرض لضربة اقتصادية موجعة، مع قرار ترامب بإعادة العقوبات الأمريكية على إيران.





وأوضحت الصحيفة، أن حملة الاتحاد الأوروبي لحماية إيران من العقوبات قد باءت بالفشل، مشيرة إلى أن كبرى الشركات الأوروبية، اضطرت للانسحاب من استثماراتها في إيران، إذ أنهم لديهم كثيرا ليخسروه؛ إذا قرروا الانسحاب من السوق الأمريكي والبقاء إلى جانب إيران.





وتابعت الصحيفة، أن قوة السوق تجبر هذه الشركات على عدم التخلي عن مصالحها الاقتصادية الناتجة من البقاء في الأسواق الأوروبية، غير أن هذه الشركات باتت تمارس ضغطا على الاتحاد الأوروبي؛ من أجل حمايتها من "الإمبريالية الاقتصادية" التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي باتت تشكل خطرا على الاقتصاد الأوروبي.



