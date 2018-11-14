مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

وجَّه مراد العقبي، مدرب المنتخب التونسي، رسالة، قبل يومين من انطلاق مباراته أمام المنتخب المصري، بعد غد، الجمعة.





وأوضح "العقبي" أن لقاء الجولة الخامسة من منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، ضد المنتخب المصري "سيشكل فرصة جيدة للمنتخب التونسي للبرهنة عن جدارته وأحقيته بالصدارة العربية والقارية والمحافظة عليها على مستوى تصنيف المنتخبات، خاصة وأن المباراة تلوح في ظاهرها شكلية، بعد أن ضمن المنتخبين تأهلهما".





وتابع في تصريحات، قبل تدريبات بالملعب الأولمبي بالمنزه: "قائمة اللاعبين المدعوين لمباراة مصر تم تطعيمها بعناصر جديدة وفق حاجياتنا"، مشيرا إلى أنه يتابع اللاعبين التونسيين في البطولات الأوروبية وكذلك في الدوري التونسي؛ حتى يكون المنتخب ثريا والاختيارات الفنية واسعة، بحسب ما نقل موقع "باب نت" التونسي.



