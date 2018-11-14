ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
حسن محرم
وجَّه مراد العقبي، مدرب المنتخب التونسي، رسالة، قبل يومين من انطلاق مباراته أمام المنتخب المصري، بعد غد، الجمعة.

وأوضح "العقبي" أن لقاء الجولة الخامسة من منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، ضد المنتخب المصري "سيشكل فرصة جيدة للمنتخب التونسي للبرهنة عن جدارته وأحقيته بالصدارة العربية والقارية والمحافظة عليها على مستوى تصنيف المنتخبات، خاصة وأن المباراة تلوح في ظاهرها شكلية، بعد أن ضمن المنتخبين تأهلهما".

وتابع في تصريحات، قبل تدريبات بالملعب الأولمبي بالمنزه: "قائمة اللاعبين المدعوين لمباراة مصر تم تطعيمها بعناصر جديدة وفق حاجياتنا"، مشيرا إلى أنه يتابع اللاعبين التونسيين في البطولات الأوروبية وكذلك في الدوري التونسي؛ حتى يكون المنتخب ثريا والاختيارات الفنية واسعة، بحسب ما نقل موقع "باب نت" التونسي.

وأشار المدرب إلى أن المباراة ستكون فرصة للاستعانة ببعض العناصر الجديدة، لاسيما أن بعض لاعبي نادي الترجي مرهقون.
loading...

ترشيحاتنا

حكم قضاء الصوم عن الميت

انفراد.. الأهلي يبدأ خطوات تدشين شركة الكرة

مارجو حداد تكشف تفاصيل حياتها الفنية والخاصة مع زاهي وهبي

صورة للأمير تشارلز بمناسبة عيد ميلاده الـ70 بدون الملكة إليزابيث.. صور

في تجربتها الأولى بالجزائر.. اشتباكات عنيفة بين الأمن والجماهير بسبب VAR

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

محام بلجيكي يكشف: فوائد الأموال الليبية المجمدة ذهبت لعدة شركات

سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

تفاصيل ما قاله رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية لـ تميم خلال زيارة الدوحة

سرطان قطر يتوغل في أفريقيا

التليفزيون الفرنسي يشيد بتجربة الحافلات الكهربائية في الإسكندرية

نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟