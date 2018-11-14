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فن

الليلة.. حفيد الخديوي عباس حلمي يكشف أسرار قصر المنيل لـ منى الشاذلي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:37 ص
الأمير عباس حلمي
الأمير عباس حلمي مع منى الشاذلي
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الأمير عباس حلمي، حفيد خديوي مصر الراحل عباس حلمي الثاني، وسليل الأسرة العلوية، في حلقة خاصة، تعرض مساء اليوم الأربعاء على فضائية سي بي سي.

ويكشف حلمي خلال الحلقة، عن علاقته بمتحف قصر المنيل؛ لكونه آخر المسئولين الذين ورد اسمهم في وقفية القصر، وقصة بنائه، ومناسبة إحياء مهرجان للموسيقى الكلاسيكية به بمجموعة من العروض الموسيقية الدولية خلال الأيام السابقة، وغيرها من الأسرار عن القصر.

الليلة.. حفيد الخديوي عباس حلمي يكشف أسرار قصر المنيل لـ منى الشاذلي
الليلة.. حفيد الخديوي عباس حلمي يكشف أسرار قصر المنيل لـ منى الشاذلي
الليلة.. حفيد الخديوي عباس حلمي يكشف أسرار قصر المنيل لـ منى الشاذلي
الليلة.. حفيد الخديوي عباس حلمي يكشف أسرار قصر المنيل لـ منى الشاذلي
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