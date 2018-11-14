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محافظات

اليوم .. انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده بكليات جامعة سوهاج

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
خالد رياض
تواصل جامعة سوهاج فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تجرى، اليوم الأربعاء، انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات.

واستمرت فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج، أمس، على مستوى كافة كليات الجامعة، والتى بدأت فى الفترة من 1 وحتى 15 من نوفمبر الجارى، بحسب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأوضح عزيز، انتهاء جولة انتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم، حيث تم انتخاب 210 طالب وطالبة من كافة الكليات ليمثلوا الأمناء والأمناء المساعدين باللجان السبع بواقع 30 طالبا وطالبة بكل لجنة وهى الرياضية، الفنية، الثقافية، الجوالة والخدمة العامة، الأسر، الاجتماعية والرحلات، واللجنة العلمية والتكنولوجية.

وقال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الانتخابات اليوم شهدت منافسات شرسة وشريفة بين المرشحين داخل 15 كلية والذين تنافسوا على 14 مقعدا لاختيار الأمناء ومساعديهم بكل كلية.
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