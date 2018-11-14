اليوم .. ندوة بجامعة المنوفية عن التدوير الآمن للمخلفات ومردوده الاقتصادي

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الاربعاء ندوة توعوية حول " التدوير الآمن للمخلفات ومردودها الاقتصادي و البيئي ".



تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بقاعة المؤتمرات بالادارة العامة للجامعة في تمام العاشرة صباحا .



يتحدث في الندوة الدكتور صبحي فرج مدرس جغرافيا البيئة بآداب المنوفية و الدكتور اسامة عبدالرؤف وكيل الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع والدكتور ياسر عطا استاذ مساعد بقسم الصحة العامة بطب المنوفية والدكتورة عزة عبدالعزيز استاذ الميكروبيولوجي ورئيس قسم مكافحة العدوي ويقرر الندوة الدكتور محمود التحوي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.