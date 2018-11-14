أسرع رجيم لنسف 3 كيلو جرامات فى 7 أيام

يبحث الكثيرون عن أسرع لرجيم لنسف الوزن الزائد وبدون حرمان أو أضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اتباع رجيم الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي تغذية.



الإفطار:

عصير فاكهة بدون سكر وقطعة جبنة خالي الدسم+ ثمرة فاكهة.



بعد الإفطار :

كوب من الجنزبيل بالليمون



الغذاء:

طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.



أو 2 حبات صغيرة من الكوسة المسلوقة + صدر دجاجة مسلوق مع قليل من زيت الزيتون.



أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.



العشاء:

كوب زبادى مضاف إليه ملعقة الكمون.



ملحوظة : يفضل عدم تناول أي شىء بين الوجبات لمدة 6 ساعات ، وتناول الخضار والسمك فى الوجبات بكميات مفتوحة بدون كميات محددة.