أسرع رجيم لنسف 3 كيلو جرامات فى 7 أيام

يبحث الكثيرون عن أسرع لرجيم لنسف الوزن الزائد وبدون حرمان أو أضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اتباع رجيم الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي تغذية.
الإفطار:
عصير فاكهة بدون سكر وقطعة جبنة خالي الدسم+ ثمرة فاكهة.
بعد الإفطار :
كوب من الجنزبيل بالليمون
الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.
أو 2 حبات صغيرة من الكوسة المسلوقة + صدر دجاجة مسلوق مع قليل من زيت الزيتون.
أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.
العشاء:
كوب زبادى مضاف إليه ملعقة الكمون.
ملحوظة : يفضل عدم تناول أي شىء بين الوجبات لمدة 6 ساعات ، وتناول الخضار والسمك فى الوجبات بكميات مفتوحة بدون كميات محددة.
الإفطار:
عصير فاكهة بدون سكر وقطعة جبنة خالي الدسم+ ثمرة فاكهة.
بعد الإفطار :
كوب من الجنزبيل بالليمون
الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.
أو 2 حبات صغيرة من الكوسة المسلوقة + صدر دجاجة مسلوق مع قليل من زيت الزيتون.
أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.
العشاء:
كوب زبادى مضاف إليه ملعقة الكمون.
ملحوظة : يفضل عدم تناول أي شىء بين الوجبات لمدة 6 ساعات ، وتناول الخضار والسمك فى الوجبات بكميات مفتوحة بدون كميات محددة.