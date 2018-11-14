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مرأة

أسرع رجيم لنسف 3 كيلو جرامات فى 7 أيام

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:23 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يبحث الكثيرون عن أسرع لرجيم لنسف الوزن الزائد وبدون حرمان أو أضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اتباع رجيم الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي تغذية.

الإفطار:
عصير فاكهة بدون سكر وقطعة جبنة خالي الدسم+ ثمرة فاكهة.

بعد الإفطار :
كوب من الجنزبيل بالليمون

الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.

أو 2 حبات صغيرة من الكوسة المسلوقة + صدر دجاجة مسلوق مع قليل من زيت الزيتون.

أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.

العشاء:
كوب زبادى مضاف إليه ملعقة الكمون.

ملحوظة : يفضل عدم تناول أي شىء بين الوجبات لمدة 6 ساعات ، وتناول الخضار والسمك فى الوجبات بكميات مفتوحة بدون كميات محددة.
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