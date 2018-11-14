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أخبار العالم

أكبر شركات تايلاند تبرم صفقة بـ46 مليون دولار في مصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت شركة "إتش.إس" للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن أحد أكبر شركات تايلاند أبرمت صفقة بقيمة 46 مليون دولار لشراء حصة بشركة ميدكوبلاست المصرية.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة "رويترز" إن شركة إندوراما فينتشرز التايلاندية استحوذت على 74% من ميدكو بلاست، التي تعتبر من أكبر مصنعى عبوات البولي إيثيلين القابلة لإعادة التدوير وتملك حصة سوقية تقدر بنحو 25% من السوق المصرية وتقدم خدماتها لجميع الشركات العالمية المصنعة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية في مصر.

وكانت إندوراما فينتشرز، المدرجة في بورصة تايلاند والتي تعمل في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أتمت في يونيو الماضي اتفاقا مع دونسري الهندية لشراء الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر.

وتخدم منتجات إندوراما فينتشرز، التي تتوسع بقوة في مصر، قطاعات إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية والمشروبات والرعاية الشخصية والصحة والإطارات وقطاعات السلامة.
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