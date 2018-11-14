استفتاء كالجاري يعارض طلب استضافة أولمبياد 2026

بات من المرجح أن تنتهي آمال كالجاري، في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، بعد قرار أهل المدينة بمعارضة هذا الأمر، خلال استفتاء شعبي، أمس الثلاثاء.



ورغم أن نتيجة الاستفتاء لن تكون إلزامية في اتخاذ القرار النهائي، فإنه من المتوقع أن يسير مجلس مدينة كالجاري، المكون من 15 عضوا، وفقا لرأي أهل المدينة، عندما يعقد اجتماعًا الإثنين المقبل.



واختار أكثر من 56 بالمئة من عدد الناخبين "لا" في نسبة مفاجئة بعض الشيء، في ظل توقعات بتقارب النتيجة النهائية للاستفتاء.



وانسحبت في وقت سابق، مدن سيون السويسرية وسابورو اليابانية وجراتس النمساوية من السباق، بينما استبعدت اللجنة الأولمبية، مدينة أرضروم التركية الشهر الماضي.



وتعلن اللجنة الأولمبية الدولية، في يونيو المقبل، خلال اجتماعها في لوزان، عن هوية المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.