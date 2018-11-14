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بنك ناصر:200 وظيفة شاغرة لخريجي التجارة والحقوق.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
آيات احمد
قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك أعلن عن 200 وظيفة شاغرة فى 93 فرعا له فى كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الوظائف متاحة لخريجى كليات التجارة والحقوق.

وأوضح فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه سيتم الاختيار والتقدير من خلال الموقع الإليكترونى الخاص بالبنك، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة لحديثى التخرج من عام 2012 وحتى عام 2018 لكى يحصلوا على فرص متساوية.

وأضاف قرب السكن من اهم الشروط فى التقديم، مفيدًا أنه يجب اجتياز الاختبارات اللازمة لتوفير أفضل الكفاءات للبنك، مؤكدًا أنه في حالة تسجيل أي بيانات تخالف الحقيقة أو غير كاملة يستبعد المتقدم في أي وقت حتى لو قام باستلام العمل.
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