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حوادث

سقوط تشكيل عصابى خطير لسرقة الماشية بوادى النطرون

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 09:58 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، وبتوجيهات اللواء محمد هندى، مدير إدارة البحث الجنائي، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة الماشية تمكن من سرقة 7 رؤوس ماشية وأغنام وسرقة 5500 جنيه.

وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون مفادها قيام كل من "صلاح. م"، 25 سنة، عاطل، و"عمرو. و"، 24 سنة، عاطل، مقيمين الحى الشرقى بوادى النطرون، سبق اتهامه في القضية جنايات مركز وادى النطرون "مخدرات"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية بمغافلة مالكيها وسرقتها من أرضهم الزراعية والمنازل، متخذين من دائرة مركز وادى النطرون والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بمحلي إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما وبحوزة الأول فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار، وبحوزة الثانى مطواة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع الآتية: واقعة المحضر جنايات مركز وادى النطرون، سرقة 3 رءوس ماشية (أغنام)، عن بلاغ المدعو
"محمد. ع"، 47 سنة، مدير مالى بالإدارة البيطرية بوادى النطرون، مقيم الحى الشرقى بوادى النطرون، واقعة المحضر جنح مركز وادى النطرون، سرقة مبلغ مالى 5500 جنيه عن بلاغ  "مدحت. ز"، 36 سنة، عامل، مقيم شرق المدينة بمركز وادى النطرون.

وواقعة المحضر جنح مركز بدر سرقة رأس ماشية (أبقار) عن بلاغ المدعو "أحمد. ع"، 45 سنة، فلاح، مقيم قرية عبد المجيد مرسى بدر، وأخيرا واقعة المحضر جنح مركز مركز الوادى (إتلاف وتكسير منزل) عن بلاغ المدعو "مدحت. ز"، 36 سنة، عامل، مقيم شرق المدينة بمركز وادى النطرون، وتم ضبط  3 أغنام بإرشادهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين، وفحص أبعاد نشاطهما الإجرامى، تحرر المحضر جنايات مركز وادى النطرون، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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