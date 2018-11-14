خبير سياسي: مصر تعمل على توحيد الجيش الليبي ومنع تقسيم البلاد .. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصغرة حول ليبيا تعطي ثقلا سياسيا وإستراتيجيا يتعلق بإدارة الأزمة الليبية.



وأردف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة أكد على ضرورة توحيد أنماط التعامل المجتمعي والدولي مع الأزمة الليبي، وعدم الإستمرار في حالة التنازلات على مستويات مختلفة، في إشارة قوية لتدخل القوى الإقليمية العابثة بأمن الإقليم.



وأشار "فهمي" إلى أن مصر دائما ما ترفض تقسيم ليبيا، وتعمل على توحيد نمط جيشها.

